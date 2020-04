Katowiccy kapłani przekazali 400 tys. zł dla szpitali

Na początku miesiąca metropolita katowicki abp Wiktor Skworc zaapelował do prezbiterów swojej diecezji, aby w ramach corocznej jałmużny wielkopostnej, którą zwyczajowo składają w Wielki Czwartek na Mszy Krzyżma, tego roku złożyli ofiary na zakup sprzętu medycznego dla szpitali działających na terenie archidiecezji. Życzeniem metropolity, każdy z księży miał do dzisiaj wpłacić na ten cel przynajmniej 500 zł.

Łącznie zebrano 400 tys. zł. Po 150 tys. zł trafiło do jednoimiennego szpitala zakaźnego w Tychach oraz do szpitala św. Józefa w Mikołowie, a 100 tys. zł do szpitala specjalistycznego w Chorzowie. Ekonom archidiecezji przelał już dziś te środki na konta placówek.