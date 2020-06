Katastrofa w Norylsku. ,,Syberyjski Czarnobyl''

Do wycieku 21 tysięcy ton oleju napędowego ze zbiornika na terenie elektrociepłowni w Norylsku doszło 29 maja. Jednak władze szczebla regionalnego i federalnego dowiedziały się o tym dopiero 31 maja. Przynajmniej jeśli chodzi o faktyczną skalę awarii – i to bardziej z mediów społecznościowych (mieszkańcy Norylska kręcili telefonami filmiki z gigantyczną czerwoną plamą płynącą z nurtem rzeki Ambarna) niż od przedsiębiorstwa Nornikiel, właściciela, poprzez spółkę zależną, elektrociepłowni. Dopiero 3 czerwca Władimir Putin ogłosił tam stan wyjątkowy na poziomie federalnym. Wszystko to jednak oznaczało, że wykwalifikowane ekipy ratowników chemicznych z całej Rosji trafiły do Norylska co najmniej o 48 godzin za późno. Nie dało się już uratować rzek Ambarna i Dałdykan. Olej napędowy dotarł też do dużego jeziora Piasina. Wypływa z niego rzeka o tej samej nazwie i kończy swój bieg w Morzu Karskim, części Oceanu Arktycznego. Choć minister ds. sytuacji nadzwyczajnych Jewgienij Ziniczew (były wicedyrektor FSB i były oficer ochrony osobistej Putina) zapewnił 5 czerwca, że sytuacja została opanowana, to jednak rzeczywistość jest dużo gorsza. Przez tydzień udało się zebrać zaledwie 2 proc. wycieku – wynika z trudnego dostępu do koryta rzeki Ambarna, przecinającego bagna i podmokłą tundrę. Nie do końca swoją rolę spełniają też postawione na rzece przegrody. Zasadniczo są one bowiem przeznaczone do walki z wyciekami ropy naftowej. Tymczasem olej napędowy jest dużo bardziej toksyczny, niektóre jego związki wchodzą w reakcję z wodą, w efekcie opadają na dno i pokrywają wszystkie żywe organizmy. Trudniej zbierać taką substancję, niż te pływające tylko na powierzchni wody. Wygląda na to, że oczyszczanie rzek, ich małych dopływów oraz jeziora będzie trwało nie tygodniami, a miesiącami. Skutki ekologiczne trzeba będzie zaś mierzyć w latach, a nawet dekadach.