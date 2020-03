Kasta namawia sędziów do łamania prawa

Stowarzyszenie „Themis’ wydało uchwałę, w której jawnie nawołuje sędziów do łamania prawa. Uchwała zawiera w sobie zachętę do nieskładania przez sędziów oświadczeń o przynależności do stowarzyszeń. Takie oświadczenia są dla sędziów obowiązkiem wynikającym z ustawy „Prawo o ustroju Sądów Powszechnych”. Sędziowie przygotowali nawet do tego celi stosowny formularz.