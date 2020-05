Kasta Basta! Sędziowie utrudniają wybór nowego prezesa

Jak wynika z ustaleń portalu TVP Info, tzw. starzy sędziowie SN dążą do zmiany trybu procedowania na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów SN. Zabieg taki mam służyć przedłużaniu obrad oraz doprowadzić do mianowania przez prezydenta Dudę sędziego „kompromisowego” ustalonego w kuluarach, którym podobno miałby być dr hab. Leszek Bosek.

- Sprawa tkwi w podejściu do tego procesu całego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów. Nie są przecież aż tak dokładni, a my aż tak naiwni, by wierzyć, że na przykład wybór komisji skrutacyjnej zajmuje aż dwa dni. To trwa zdecydowanie za długo. Jest wewnętrzna obstrukcja, bo przecież regulamin nie jest źle napisany. Gdyby był, to trzeba byłoby go poprawić, ale nie pozwolić na tak długą obstrukcję