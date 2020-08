Kasta basta. Adwokat przywłaszczał sobie odszkodowania. Spędzi trzy lata w więzieniu

Na trzy lata pozbawienia wolności skazał legnicki Sąd Okręgowy adwokata Zbigniewa Ś., za przywłaszczanie pieniędzy należnym klientom jego kancelarii oraz oszustwa na szkodę firmy kredytowej.

Zbigniew Ś. usłyszał zarzuty popełnienia jedenastu przestępstw polegających na przywłaszczeniu sobie powierzonych mu przez klientów pieniędzy. Miał się tego dopuszczać w latach 2014-2016, kiedy prowadził kancelarię adwokacką w Legnicy. Występował wówczas jako pełnomocnik stron w postępowaniach sądowych oraz przed towarzystwami ubezpieczeniowymi w sprawach dot. odszkodowań.

Na rachunek prowadzonej przez niego kancelarii, na podstawie udzielonych mu pełnomocnictw, wpływały odszkodowania z firm ubezpieczeniowych, których wysokość wynosiła od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. Na adres kancelarii kierowana była również korespondencja od ubezpieczyciela do pokrzywdzonych. Przez to byli oni pozbawieni informacji dot. dat i kwot wypłacanych na ich rzecz pieniędzy, których nie przekazywał im adwokat. W ten sposób Zbigniew Ś. mógł zatajać przed pokrzywdzonymi przelew odszkodowań na jego rachunek i swobodnie nimi dysponować.

Kiedy po dłuższym czasie oczekiwań pokrzywdzeni interweniowali, nie mogli nawiązać kontaktu ze Zbigniewem Ś. Kiedy udało się z nim skontaktować, okłamywał swoich klientów, mówiąc, że odszkodowania nie zostały wypłacone. W ten sposób Zbigniew Ś. miał zarobić około 1,9 mln zł.

Ponadto prokuratura oskarżyła Zbigniewa Ś. oraz jego żonę Ewę K.-Ś. o oszustwo polegające na ubieganiu się dla jego kancelarii adwokackiej o pożyczkę obrotowo-inwestycyjną na organizację centrum konferencyjno-prawnego. W ten sposób miał on doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 400 tys. zł przez jedną z krakowskich firm pożyczkowych. Żona Zbigniewa Ś. została skazana na półtora roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary. Zbigniew Ś. spędzi w więzieniu 3 lata. Przez osiem lat nie będzie mógł też wykonywać zawodu adwokata oraz radcy prawnego. Ponadto został zobowiązany do naprawienia części wyrządzonych szkód.

kak/rp.pl, wroclaw.tvp.pl