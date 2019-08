Kardynał Francis Arinze: O właściwej postawie wobec uchodźców

Kardynał Francis Arinze, Nigeryjczyk, apeluje o rozważne podejście do kwestii uchodźców. Z jednej strony prosi o otwartość względem ofiar wojen, z drugiej przestrzega przed bezmyślnym przyjmowaniem migrantów do Europy. W rozmowie z portalem "Catholic Herald" powiedział, jak w jego ocenie powinna być regulowana ta kwestia.

Stąd kardynał wie, jak trudny jest to los - i jest przekonany, że nie wolno uchodźcom odmawiać prawa do zmiany miejsca zamieszkania. Z drugiej strony, podkreślił hierarcha, ludzie o ile tylko to możliwe powinni pozostawać we własnych krajach. Ci, którzy Afrykańczyków zachęcają do imigracji, czynią źle - pozbawiają Afrykę jej przyszłości.