Kard. Ruini: Papieżowi nie wolno zaakceptować viri probati

Kardynał Camillo Ruini w wywiadzie udzielonym „Corriere della Sera” krytycznie ocenił postulat wyświęcania żonatych mężczyzn na księży, jaki pojawił się w końcowym dokumencie synodu amazońskiego. Wprawdzie włoski duchowny i bliski sojusznik św. Jana Pawła II ze zrozumieniem odniósł się do problemów związanych z brakiem kapłanów w Amazonii i wynikających stąd nacisków na wyświęcanie żonatych diakonów jako księży, stwierdził jednak, że „jest to zły wybór”. I dodał: „Mam nadzieję – i modlę się o to – że papież w zbliżającej się apostolskiej adhortacji posynodalnej nie potwierdzi go”.