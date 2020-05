Kard. Ravasi: wiara i sztuka są jak siostry, interesuje je niewidzialne

Modląc się za artystów i wskazując na znaczenie ich pracy, Franciszek wpisuje się w silną tradycję swych bezpośrednich poprzedników. Przede wszystkim zaś nawiązuje do postawy Pawła VI, który w 1964 r. zaprosił do Kaplicy Sykstyńskiej przedstawicieli świata kultury, aby odnowić istniejącą przez stulecia głęboką relację między sztuką i wiarą. Wskazuje na to przewodniczący Papieskiej Rady Kultury, odnosząc się do wczorajszej Mszy w Domu św. Marty, kiedy to Papież po raz kolejny modlił się za artystów, bo oni, jak zauważył, uczą nas, czym jest piękno, bez którego nie można zrozumieć Ewangelii.