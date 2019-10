Kard. Marc Ouellet: Katolicy całego świata dziwią się Europie

ciekawy 5.10.19 11:20

Dziś głównym motywem działania wielu ludzi w Europie jest unikanie za wszelką cenę pracy fizycznej. Po to głównie ściąga się do Europy uchodźców. Aby pracowali fizycznie za zachodnich Europejczyków i wykonywali pogardzane przez nich a niezbędne im do życia czynności. To też jest jedna z przyczyn odchodzenia od wiary. Chrześcijanie tak nie postępują, nie wykorzystują innych aby zapewnić sobie wygodne życie. A lewica i liberałowie tak właśnie robią. I głoszą przy tym zakłamane hasła jakoby to oni chcieli dobra innych.