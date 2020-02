Kard. Camillo Ruini: Jan Paweł II nigdy nie zniósłby celibatu

Jarek 4.2.20 13:49

Celibat - bardzo wygodne dla księży i biskupów,

(zakonnicy, to inna bajka)

1. Kasa nie odpływa od KK;

2. żadnej odpowiedzialności za drugiego człowieka - bo za kogo?

3. Wyuczona empatia - aby zdobywać zaufanie ludzi.



A Biblia mówi na ten temat swoje:

Pierwszy list do Tymoteusza:

"Nauka ta zasługuje na wiarę. Jeśli ktoś dąży do biskupstwa, pożąda dobrego zadania. Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania, nie przebierający miary w piciu wina, nieskłonny do bicia, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy na grosz, dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w uległości, z całą godnością. Jeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na czele własnego domu, jakżeż będzie się troszczył o Kościół Boży? "



Taki Głódź:

1) nie przebierający miary w piciu wina - chyba nie trzeba komentować

2) nieskłonny do bicia, ale opanowany, niekłótliwy - jego słynne "nie pier..." i inne ekscesy wobec podwładnych;

3) niechciwy na grosz - słynne "stojące koperty"



A co na temat księżulków:

"Diakonami tak samo winni być ludzie godni, w mowie nieobłudni, nie nadużywający wina, niechciwi brudnego zysku, [lecz] utrzymujący tajemnicę wiary w czystym sumieniu. I oni niech będą najpierw poddawani próbie, i dopiero wtedy niech spełniają posługę, jeśli są bez zarzutu. Kobiety również - czyste, nieskłonne do oczerniania, trzeźwe, wierne we wszystkim. Diakoni niech będą mężami jednej żony, rządzący dobrze dziećmi i własnymi domami."



Rydzyk:

niechciwi brudnego zysku - samochód od bezdomnego.



Wielki krzyk - kiedyś wprowadzono celibat, teraz powoli go zniosą.

Niech księżulo pokaże swoim przykładem jak wychowywać dzieci, jak dbać o rodzinę.