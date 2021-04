Kard. Burke: Kto jest automatycznie ekskomunikowany?

Kardynał Raymond Leo Burke wydał oświadczenie w kwestii łamania prawa moralnego przez osoby, które jak podkreślił – znajdują się w stanie apostazji.

Były prefekt Trybunału Sygnatury Apostolskiej podkreślił, że takie osoby są automatycznie ekskomunikowane i nie wolno im przyjmować Komunii Świętej.

Kardynał zaznacza, że dokument ten powstał po to, aby odpowiedzieć na pytanie dotyczące przyjmowania Komunii przez katolików, w szczególności polityków, którzy otwarcie wspierają przepisy czy programy godzące w nauczanie Kościoła. Szczególnie wskazał tu na kwestię promocji aborcji na żądanie czy integralności ludzkiej seksualności.

Dalej zaznaczył też, że biskupi oraz kapłani powinni upominać wiernych, którzy znajdują się w takim stanie w celu zapobieżenia wykroczeniom przeciwko Bogu przez przyjmowanie Komunii świętej w sposób niegodny. Dodał, że wiedzie to do ich własnej krzywdy oraz prowadzi innych do grzechu.

Kard. Burke nie wskazuje nikogo z imienia, jednak można się domyślać, że ma na myśli między innymi prezydenta USA Joe Bidena. Podaje się on a katolika, jednak z całą mocą wspiera sprawę aborcji, określając ją mianem „niezbędnej opieki medycznej”. To samo ma miejsce w kwestii agendy LGBT.

Już wcześniej kardynał w rozmowie z Catholic Action for Faith and Family powiedział, że katolikom, którzy „uparcie i publicznie” kwestionują naukę Kościoła katolickiego, sprzeciwiając się prawdom wiary, należy nie tylko nie udzielać Komunii Świętej, ale także zaciągają oni na siebie ekskomunikę, gdyż stoją w obliczu „przestępstwa apostazji”. Ekskomunika jest w takim przypadkiem „karą kanoniczną”. Wynika z tego, że Joe Biden, który popiera zarówno aborcję, jak i tzw. „małżeństwa homoseksualne”, może zaciągnąć na siebie ekskomunikę.

Więcej piszemy o tym także tutaj:

dam/pch24.pl,LifeSiteNews.com