Kampania na Facebooku. Rekordowe wydatki KO na reklamy

Blisko 2,5 mln złotych wydała Koalicja Obywatelska na reklamy na Facebooku. To dane firmy analitycznej Sotrender, przekazanej portalowi wirtualnemedia.pl.

Główne partie opublikowały w sumie po kilka tysięcy reklam na Facebooku, czyli wyraźnie więcej niż w kampanii do Parlamentu Europejskiego. Przy tym trzeba pamiętać, że do Sejmu i Senatu komitety wyborcze wystawiły także zdecydowanie więcej kandydatów, co częściowo tłumaczy tę różnicę.