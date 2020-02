Joanna Lichocka: Jeśli ktoś poczuł się urażony, przepraszam

Maria Blaszczyk 14.2.20 11:54

Z bojówkami???

Tzn. masz na myśli panią Basię konkretnie, emerytkę z Gdańska?

Chyba jednym z najgorszych skutków rządów PIS będzie degeneracja języka, gdzie słowa oznaczają cokolwiek, co mówiący sobie zamierzy.

Nie mam pojęcia, jak to zrobić, by słowa znów zaczęły znaczyć to, co znaczą. Żeby "pucz" oznaczał "pucz", "eugenika" "eugenikę", a "kryształowo uczciwy" coś innego niż pan nadprezes czy pan Banaś...