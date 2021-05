,,Jesteśmy bardzo dumni, że w Polsce mamy takie duże wsparcie’’. Prezydent Gruzji dziękuje Polakom

Trwa oficjalna wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Gruzji. Dziś spotkał się z prezydent Salome Zurabiszwili, z którą rozmawiał m.in. na temat procesu integracji Gruzji z UE i NATO. W czasie briefingu prasowego po rozmowach podkreślił, że „Gruzja wielokrotnie pokazała, że jest bardzo dobrym sojusznikiem” i liczy na jej wstąpienie w te struktury.

Prezydent Gruzji dziękuje Polsce

Prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili przypomniała w czasie spotkania z mediami, że wczoraj Andrzej Dyda uczestniczył w obchodach Święta Niepodległości Gruzji, co było „gestem przyjaźni i solidarności”. Wskazała też, że wizyta polskiego prezydenta na linii rozgraniczenia administracyjnego między Gruzją a Osetią Południową, gdzie wizytował wczoraj Misję Obserwacyjną Unii Europejskiej, pokazała „jak Polska dobrze rozumie trudną sytuację, w jakiej znajduje się obecnie Gruzja”.

- „Dzisiejsze czasy wymagają od nas wszystkich większej solidarności. Liczymy na wsparcie naszych partnerów w drodze do Unii europejskiej i do struktur NATO. Polska jest jednym z krajów, która popiera Gruzję w drodze do tych organizacji”

- mówiła prezydent Gruzji, dziękując Polsce za podejmowane działania w tym zakresie.

Wskazała, że Gruzja podpisała już umowę stowarzyszeniową i uruchomiono ruch bezwizowy.

- „Przed nami jeszcze długa droga, ale nadejdzie czas, gdy Gruzja będzie pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej”

- stwierdziła.

Dodała, że Gruzja ma też nadzieję na wstąpienie do struktur NATO. Mówiąc o zbliżającym się szczycie Sojuszu w Brukseli wskazała, że polski prezydent obiecał reprezentować na nim interesy Gruzji.

Jak relacjonowała, prezydent Andrzej Duda w czasie dzisiejszego spotkania zapewnił również, że Polska dołoży wszelkich starań, aby wypełnić deklarację dotyczącą wsparcia Gruzji w zakresie szczepionek.

- „Ta solidarność, którą okazuje polska strona Gruzji, jest bardzo cenna, bardzo ważna i te wielkie gesty są niezmiernie ważne dla Gruzji”

- podkreśliła.

- „Jesteśmy bardzo dumni, że w Polsce mamy takie duże wsparcie”

- dodała.

Prezydent RP deklaruje wsparcie w zakresie dostaw szczepionek

Prezydent Andrzej Duda potwierdził chęć podzielenia się szczepionkami z Gruzją.

- „Potwierdziłem wolę rządu polskiego, aby podzielić się szczepionkami, aby dostarczyć do Gruzji szczepionki”

- powiedział w czasie spotkania z mediami.

Zaznaczył, że będzie rozmawiał na ten temat z premierem, ministrem zdrowia i szefem KPRM.

Prezydent Polski zadeklarował też, że będzie rozmawiał z przywódcami Unii Europejskiej na temat wzmocnienia Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej na linii rozgraniczenia administracyjnego między Gruzją a Osetią Południową. Zapewnił, że kwestia granic Gruzji będzie również przez Polskę podnoszona na forach międzynarodowych, w tym na forum ONZ.

