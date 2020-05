„Jestem biskupem jasnogórskim” – mówił sam o sobie kard. Stefan Wyszyński. Związki z częstochowskim sanktuarium późniejszego Prymasa datują się od samego początku jego kapłaństwa – od Mszy prymicyjnej. Był wtedy tak chory, że jego siostra Stanisława musiała pomagać mu podejść do ołtarza, a samą Eucharystię sprawował siedząc na krześle. „Nie złożył zeznania w księdze cudów i łask, ale to było uzdrowienie, którego doświadczył tutaj przez ręce Maryi. Prosił przynajmniej o jeden rok życia, a otrzymał ich prawie 57. Tego cherlaka Matka Boża uczyniła Herkulesem dźwigającym losy Kościoła w Polsce” – powiedział o. Melchior Królik, paulin, jasnogórski archiwista. Prymas wiele lat później przyznał w rozmowie z paulinami, to właśnie wtedy, podczas swoich prymicji, uwierzył w potęgę Jasnogórskiej Pani. „ Tej wiary nikt mi nigdy nie odbierze” – dodał.