Energa pozostanie w polskich rekach

- Wdrożenie tych planów będzie skrajnie niekorzystne dla wszystkich mieszkańców Gdańska i Pomorza, całej wspólnoty samorządowej, dla wielu pracowników Energa SA. Budzi ponadto poważne podejrzenia co do możliwej niegospodarności zarządzania mieniem Skarbu Państwa.

Przejęcie Energa SA, jednej z pereł pomorskiej gospodarki, nieuchronnie będzie wiązało się z przeniesieniem kluczowych procesów decyzyjnych do spółki - matki, a co za tym idzie spowoduje likwidację wielu miejsc pracy w Gdańsku i drastyczne ograniczenie wpływów podatkowych do samorządu. Skutkować to będzie negatywnym wpływem na rozwój gospodarczy naszego miasta i regionu, a w konsekwencji ograniczeniem możliwości zaspokajania potrzeb wspólnoty lokalnej przez samorząd terytorialny. Ograniczenie samodzielności władz Energa SA wiązać się również będzie z poważnym niebezpieczeństwem dla lokalnych inicjatyw społecznych sponsorowanych obecnie przez Energa SA