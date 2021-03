Jest wniosek Prokuratury Krajowej o przymusowe doprowadzenie Tuleyi

Zgodnie z zapowiedzią złożoną w piątek, w dniu dzisiejszym Prokuratura Krajowa złożyła do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wniosek o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie sędziego Igora Tuleyi do prokuratury w celu postawienia mu zarzutów i przesłuchania go w charakterze podejrzanego, o czym poinformowała Izba Dyscyplinarna SN.

Odbyła się już trzecia rozprawa, na którą we własnej sprawie Tuleya nie stawił się osobiście, pomimo tego, że istnieje taki obowiązek prawny.

Na wniosek prokuratury Izba Dyscyplinarna SN w listopadzie 2020 prawomocnie uchyliła immunitet sędziemu.

W piątek sędzia Tuleya po raz kolejny brylował w mediach i uczestniczył w pikiecie solidarnościowej mającej go wspierać pod budynkiem Prokuratury Krajowej.

"Nie stawię się w prokuraturze. Nie stawiłem się dwa razy. Dzisiaj jestem pod budynkiem i nie będę brał udziału w tej nielegalnej czynności. Zapowiadam, że nigdy dobrowolnie nie będę uczestniczył w przesłuchaniu związanym z tą sprawą" - powiedział Tuleya do nielicznej grupy uczestników demonstracji, która się zebrała celem udzielania mu poparcia.

„Sędzia Igor T. może uniknąć zatrzymania, jeśli dobrowolnie stawi się w prokuraturze, a nie na spotkaniach z dziennikarzami przed jej siedzibą” – podała w piątek w komunikacie Prokuratura Krajową, cytowana przez PAP.

