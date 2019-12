Jest stanowisko UOKiK ws. frankowiczów

Problem w tym że przez PiSS to ja już w tym kraju w nic nie wierzę.

Sam mam sprawę frankową w sądzie. Banki wala takie ściemy że aż strach...

W nic nie wierzę.

Zaznaczam że kredyt we frankach wziąłem dlatego, że wg banku tylko taki mi przysługiwał. A nie dlatego że chciałem "zarobić".

Wybór był: albo frank, albo pod most.



A Adrian tyle obiecywał... hahaha :) kiwający głową hipokryta

