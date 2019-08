Jerzy Bukowski: Szkodnicy racji stanu niepodległej Rzeczypospolitej

Beno 30.8.19 16:26

Nie chodzi o to, by zapamiętać nazwiska tych zdrajców, ale by postawić im zarzuty o działalność przeciw interesom państwa. Zdrajców trzeba karać. Można krytykować, można się kłócić, ale działać przeciw interesom państwa, wychodząc ze swoją krytyką, pismami poza granicą państwa polskiego to powinno być karalne. Rząd wybrany demokratycznie reprezentuje państwo polskie, a inni to parszywe zdrajcy i z tym trzeba skończyć. Jak długo tacy ludzie nie będą karani to będą ciągle mieli swoich naśladowców. Jest jedna sprawa i wartość: POLSKA i nie wolno jej niszczyć, lecz pracować dla jej rozwoju, bezpieczeństwa i dobra.