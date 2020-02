Jerzy Bukowski: Sieroty po PRL chcą Nobla dla Turskiego

Prawda 3.2.20 11:06

Pan Turski przeżył, co to znaczy. To znaczy, że został aresztowany, następnie wysłany do obozu jak tysiące polaków i przeżył jak nielicznym się udało. Czy po wyzwoleniu jego postawa była godna i patriotyczna. Moim zadaniem nie. Przeżycie piekła na ziemi nie daje człowiekowi z automatu glejtu na autorytet moralny. Ta samo jak zamordowanie przez zwyrodnialca na miejski festynie nie powoduje, że człowiek jest Santo Subito.