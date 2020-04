Jerzy Bukowski: Rosja znowu straszy

ja 12.4.20 14:30

A zastanawialiście się jak to możliwe że w jednej chwili pojawiło się w USA w każdym mieście po kilku zarażonych, co można znaleźć na mapkach zarażeń.



Twierdzę że część tego zarażenia , mamy w sobie od dawna i dostało się to do naszych organizmów poprzez jedzenie (stąd duża ilość alergii), albo przez lekarstwa, lub napoje, albo nawet przez dodatki do paliwa lotniczego i rozpylanie tego od wielu lat nad głowami ludzi głównie państw uprzemysłowionych.



Ci ludzie nie mieli już dostępu do jedzenia naturalnego więc niestety już byli chorzy.





A teraz jak sprawić że nagle wszyscy zachorują w wybranych miejscach.

Odpowiedzią jest broń satelitarna , nie chodzi wcale o to że z satelity ktos będzie bomby zrzucał, ale o to że z satelity będzie wysyłał promieniowanie które aktywuje to co ludzie mają w sobie.



Tam gdzie ludzie mają jeszcze dostęp do bardziej zdrowej żywności tam jest mniej chorych, u nas w Polsce Podlasie, Kielce, kraje Afrykańskie , a cierpią najbardziej ci którzy tą trucizną jedli przez lata w uprzemysłowionych państwach.

To dlatego taka Nowa Zelandia, czy Albania, albo Chorwacja stosunkowo mało ma zarażeń.