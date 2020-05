Jerzy Bukowski: Kto da więcej?

Bizon 3.5.20 15:15



Coś Pan nawyprawiał, panie Bortniczuk ?! Pan jesteś młodym i mądrym człowiekiem, i tak dałeś się pan nabrać Gowinowi ! Przecież ten pomysł Gowina, by skrócić A. Dudzie kadencję do 2 lat, zmianę Konstytucji i jakąś niezrozumiałą niechęć do wyborów korespondencyjnych był idiotyczny ! Czy pan potrafi pojąć to, że podejmując rozmowy z tą opozycją – przystąpiliście do zdrady Państwa Polskiego ?! Panie, polityka to nie przedszkole, gdzie każde dziecko może się pomylić układając klocki ! Dobrze, żeś pan to przemyślał i zrozumiał – niestety, za późno ! Kaczyński nie chce mieć z wami nic do czyniena ! Podałeś się pan do dymisji, będąc wiceministrem i przekreśliłeś pan sobie karierę na zawsze. PIS nie będzie chciał z panem rozmawiać, i nie oczekuj pan, że kiedykolwiek dostaniesz pan jakieś stanowisko od tot. opozycji, bo ci już nigdy nie dorwią się do władzy. Szkoda, że pan tak postąpiłeś !