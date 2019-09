Jerzy Bukowski: Abp Jędraszewski na pierwszej linii obrony Kościoła

Metropolita krakowski ksiądz arcybiskup profesor Marek Jędraszewski nie ustaje w odważnym głoszeniu Ewangelii, co spotyka się z ostrą krytyką środowisk wrogich chrześcijaństwu i usiłujących przeciwstawić go papieżowi Franciszkowi. Pierwszego uważają one za przedstawiciela Kościoła nie rozumiejącego wyzwań współczesności, w drugim widzą postępowego przywódcę religijnego, który dobrze odczytuje znaki czasu.