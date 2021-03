Jeden z najważniejszych szlaków morskich zablokowany przez olbrzymi kontenerowiec [Wideo]

- „We wtorek rano kontenerowiec MV Ever Given, który pod panamską flagą płynął do Rotterdamu, osiadł na mieliźnie około 6 kilometrów na północ od południowego ujścia kanału w pobliżu miasta Suez” – czytamy na portalu TVP Info. Przez kanał przepływa ok. 10 proc. światowego handlu.

Jak informują media, kontenerowiec ogromnych rozmiarów (400 m długości i 59 m szerokości) obrócił się bokiem i osiadł na mieliźnie podczas przeprawy przez Kanał Sueski. Spowodowało to blokadę całego ruchu na kanale, który jest jedną z najważniejszych morskich dróg handlowych na świecie.

Statek waży 200 tys. ton i jest w stanie jednocześnie przewozić 20 tys. kontenerów na raz. To jedna z największych tego typu jednostek na świecie.

Firma obsługująca kontenerowiec od strony technicznej poinformowała, że nikomu z załogi nic się nie stało. Jak z kolei podała firma żeglugowa Evergreen Marine Corp. z siedzibą na Tajwanie, „kontenerowiec został zepchnięty przez silny wiatr, gdy wpłynął do Kanału Sueskiego z Morza Czerwonego”.

Na pomoc uwięzionemu na mieliźnie kontenerowcowi – jak podaje agencja AFP powołując się na egipskiego urzędnika „statkowi na ratunek przypłynęło siedem holowników”. Operacja odholowania może zająć dwa dni.

- "Z pięciu statków, trzy płyną do Azji, a dwa do Europy. Jeśli blokada będzie trwała do końca tego tygodnia, opóźni to dostawy gazu ziemnego od 15 tankowców" – wyjaśniła analityk Kpler Rebecca Chia.

mp/pap/tvp info/YouTube TV Española 24/7