Jarosław Kaczyński: Potrzeba zmian, budujemy Polskę nowej wielkości

- "Naprawdę pokazaliśmy w trakcie wielkiego nieszczęścia siłę. I ta siła powinna nam służyć dalej, tylko służyć już dla rozwoju, umacniania się we wszystkich dziedzinach. Fundamentem bardzo wielu dziedzin, nie chcę twierdzić, że wszystkich, bo sfera duchowa jest też ogromnie ważna, może tak naprawdę, na dłuższą metę najważniejsza, ale podstawą tego wszystkiego, co nas na co dzień otacza jest gospodarka i tą gospodarkę będziemy mieli szansę rozwijać naprawdę szybko" – powiedział prezes PiS i wicepremier polskiego rządu Jarosław Kaczyński w trakcie wirtualnego spotkania Klubów „Gazety Polskiej”.

- "Dla tych, którzy te czasy przeżyją dobrze, będą się angażować, będą wspierać to, co wspierać należy, także czasy wielkiej satysfakcji. W to wierzę. Ku temu w tej chwili prowadzone są wszystkie nasze przygotowania, wszystkie nasze prace" - dodał.

W odniesieniu do pandemii koronawirusa prezes PiS podkreślił także, że głęboko wierzy, że „za kilka miesięcy będzie już po zarazie”, o czym informują go specjaliści.

Jak zauważył Jarosław Kaczyński, pomimo przeświadczenia, że czas pandemii będzie trwał długo, a proces wyjścia także musi pochłonąć sporo czasu, to warto z optymizmem spojrzeć w przyszłość i budować już od jakiegoś czasu zapowiadany „Nowy Ład”.

- "Głęboko wierzę w to, że rację mają optymiści spośród lekarzy, bo oni się na tym najlepiej znają, i że za kilka miesięcy będzie już po zarazie. I, że rozpocznie się okres nie tyle może odbudowy, co powrotu do tego tempa poprawy sytuacji w naszym kraju, które uzyskaliśmy przed wybuchem tego wszystkiego, co nazywamy dzisiaj pandemią" – stwierdził prezes PiS.

Jak ocenił Jarosław Kaczyński, Polska wykazała się odpornością w trakcie nieszczęścia, jakim jest obecnie pandemia koronawirusa. Jak zauważył, „jeżeli chodzi o spadek PKB znaleźliśmy się na pierwszym miejscu w UE, jeżeli chodzi o bezrobocie też najściślejsza czołówka i najniższe dzisiaj bezrobocie w UE”.

Jak dalej mówił prezes PiS, „rozwój gospodarczy to także możliwości we wszystkich właściwie dziedzinach, w tym i tych, które też będziemy musieli szybko rozwijać, jak choćby nasze możliwości militarne”. Dodał też, że jeśli chodzi o sferę militarną, to „żyjemy w świecie coraz bardziej niebezpiecznym i to, co mamy dzisiaj jest niewystarczające”.

Odnosząc się do planów i najbliższych działań polskiego rządu, powiedział:

Rządowy projekt „Nowy Ład” określił jako „skrótowe określenie całej polityki”, (...) który ma to wszystko ująć w ramy racjonalne, ramy, gdzie różnego rodzaju elementy będą wynikały jedne z drugich, będą się nawzajem uzupełniały, nawzajem wzmacniały i będą prowadziły do tego celu, który chcemy osiągnąć”.

- "Celu, który związany jest z losem Polaków, losem naszej Ojczyzny, ale także losem Europy, losem demokracji, dobrze rozumianej demokracji, i z losami całej naszej cywilizacji" – podkreślił Kaczyński.

Prezes PiS odniósł się także do obrony cywilizacji chrześcijańskiej, która jego zdaniem jest obecnie bardzo silnie atakowana. Tu zacytował słowa śp. swojego brata i prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego: „cywilizacja chrześcijańska to cywilizacja najbardziej życzliwa człowiekowi ze wszystkich, jakie w dziejach ludzkości powstały”.

Ta cywilizacja jest dzisiaj atakowana, ale można ją obronić. Można tworzyć nie tylko w Polsce, ale w znacznie szerszym wymiarze front obrony tej cywilizacji. I ten front pewnego dnia może zwyciężyć – stwierdził prezes PiS.

Jak dodał tej cywilizacji należy bronić nie tylko w Polsce, ale także w Europie i poza nią.

- „Czasy będą interesujące, może chwilami nawet ekscytujące z różnych powodów, ale to jest czas wielkiej i mającej podstawy nadziei” - stwierdził Jarosław Kaczyński.

- "I z tą wiarą, i z tą nadzieją się do państwa zwracam, mając nadzieję, że choćby w maleńkim stopniu przyczynię się także do tego, by i państwo spojrzeli na tę obecną, trudną, bardzo trudną rzeczywistość, być może inaczej, niż państwo w tej chwili ją widzą. Zobaczyli w niej nie tylko nieszczęście, które jest z całą pewnością poza jakimikolwiek wątpliwościami, śmierć każdego człowieka jest wielkim nieszczęściem, a cóż dopiero śmierć setek i tysięcy ludzi, ale także z tym przeświadczeniem, że po zakończeniu tego czasu, będziemy mogli budować coś naprawdę wielkiego i ważnego" - powiedział Kaczyński.

Podstawą „Nowego Ładu” zgodnie ze słowami prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego ma być wspieranie polskich rodzin.

- "Cały ten program jest nastawiony na to, żeby te rodziny łatwiej powstawały, żeby przychodziły na świat dzieci i żeby to wszystko było dla przeciętnego Polaka, w tym wypadku chodzi przede wszystkim o ludzi młodych, ale także ludzi w średnim wieku, po prostu łatwiejsze czy realniejsze" – wskazał Kaczyński.

