Jarosław Kaczyński apeluje: Nie ufajcie sondażom! Liczy się każdy głos, a wybory wygrywa się przy urnach

Jarosław Kaczyński dodawał też, że polityka społeczna PiS miała bardzo ważny aspekt ekonomiczny. „Nasz dobry rozwój to w dużej mierze zasługa tej polityki” - mówił prezes PiS. Dalej dodał, że PiS chodzi o to, aby Polacy żyli na wysokim poziomie, nawet na poziomie bogatego państwa UE.

„My próbę narzucania nam czegoś, co jest Polakom obce odrzucamy. Odrzucamy mając jednocześnie plan, którego podstawą polityczną jest nasza wiarygodność, a podstawą w szerszym zakresie, także ekonomicznym, jest to wszystko, co zdołaliśmy zdziałać w ciągu ostatnich kilku lat”.