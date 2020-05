Jarosław Kaczyński: Uratowaliśmy możliwość przeprowadzenia wyborów

W rozmowie z „Gazetą Polską” Jarosław Kaczyński dodał, że kandydat Zjednoczonej Prawicy ma wielkie szanse na wygranie zbliżających się z wyborów, co daje PiS szansę na dobrą pozycję do walki o kolejną kadencję oraz zwycięstwo większościowe. Podkreślił:

Zapewnił, że wszelkie informacje na temat jego rzekomych osobistych odczuć do konkretnych osób to tylko efekt fantazji niektórych publicystów.

„Powiem też tak: nasza koalicja powinna trwać, bo to jest niezwykle korzystne dla Polski, a jeśli miałoby dojść do zmian jej kształtu, to tylko w ramach jednego klubu. Wiem jednak, iż są tacy, którym chodzą po głowie inne pomysły. Moje zdanie jest takie, jak je przedstawiłem”

„Wykorzystali do tego epidemię koronawirusa. Najpierw twierdzili, że nie może dojść do głosowania, bo lokale wyborcze są zagrożeniem epidemicznym, potem ogłosili, że nie można też głosować korespondencyjnie. Senat zastosował obstrukcję parlamentarną okraszoną ich dyżurną retoryką, iż to my łamiemy konstytucję”.