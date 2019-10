Jarosław Kaczyński o wojnie z ,,katolicką Polską''. Mocne słowa

Proszę pomyśleć ile pieniędzy idzie na pazerny KK! Za te pieniądze można zlikwidować choćby kolejki do lekarzy, usprawnić służbę zdrowia czy zakupić sprzęt do szkół! By to osiągnąć należy niezwłocznie zerwać konkordat i opodatkować wszystkie instytucje kościelne, niezależnie od wyznania, na zasadach ogólnych. Koniec dwuwładzy w Polsce, gdzie z drugiego siedzenia KK robi co chce! I przyjdzie czas, że księżom w Polsce będą na ulicach pluć na sutanny... tak było w hiszpanii po upadku Franco, w Portuaglli po upadku Salazara, w Chile po upadku Pinocheta i będzie w Polsce po upadku Kaczyńskiego...



