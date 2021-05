Jarosław Kaczyński o PO: Bez bardzo daleko idących zmian czeka ich droga w dół

Losy Platformy Obywatelskiej nie są jeszcze przesądzone – zapewniał prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński dodał jednak,że jego zdaniem bez dużych zmian czeka „droga w dół”.

W rozmowie na antenie Polskiego Radia 24 mówił też na temat reformy sądownictwa:

„ Jeśli chodzi o reformę sądów, to jest planowana, tyle, że Polski Ład dotyczy kwestii społecznych i gospodarczych, a to kwestia o innym charakterze. My będziemy reformowali państwo, bo obecny kształt nie jest przystosowany do obecnych warunków politycznych, kulturowych”.

Dodał, że zmiany są oczywiście potrzebne, jednak teraz nie należy się na tym koncentrować, ale na tym aby „szybko dojść do poziomu europejskiego”.

Mówiąc o kolejnych wyborach i możliwej trzeciej kadencji, Jarosław Kaczyński przyznał, że w polityce nie istnieją pewne zwycięstwa. Przypomniał sytuację AWS, którego politycy mieli być przekonani co do wygranej, a jednak ponieśli klęskę.

Odnosząc się do tematu obecnej sytuacji politycznej, Jarosław Kaczyński ostro skrytykował pojęcie „opozycji totalnej”. Podkreślił, że samo słowo „totalny” łączone jest z czym bardzo złym, a potrzebna jest merytoryczna kontrola. Dodał, że opozycja totalna jest po prostu szkodliwa.

Mówiąc z kolei o przyszłości Platformy Obywatelskiej, prezes PiS podkreślał, że nic nie jest przesądzone:

„Już tyle razy leżałem w politycznym grobie i jakoś powstawałem. Różnie może być, chociaż wydaje mi się, że bez bardzo daleko idących zmian w PO, będzie to droga w dół. Czy takie zmiany są możliwe, tego nie wiem”.

dam/PR24,Fronda.pl