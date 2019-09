Jarosław Gowin: Nad Koalicją Obywatelską wisi klątwa Donalda Tuska

JS 27.9.19 9:10

Tyle nieudacznictwa, katastrof finansowych, zdrowotnych, zus'owskich, lotniczych, górniczych, autostradowych, paliwowych, vatowskich, handlowych i wielu wielu innych przymykał on i jego ministrowie, służby oko, oczy i zakrywali uszy a jak wychodziły to je przypudrował swoim precyzyjnym językiem, że teraz NIE MA ODWAGI przyjechać do Polski, na ratunek i wesprzeć tonącą PO-KO'sta Concordię kapitana Schetyno. Woli na bezpiecznym niemiecko-belgijskim gruncie trzymać się od tego złomu , który będą musieli przerobić na jakiś inny pancernik co by dobrze strzelał do Prawicy.

Pozdr.