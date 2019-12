Janusz Wojciechowski objął obowiązki komisarza ds. rolnictwa UE

1. W ostatnią środę w Parlamencie Europejskim po ponad 3 godzinnej debacie, Komisja Europejska pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen, uzyskała mocny mandat do swej działalności na lata 2019-2024.

Był to wyraźnie lepszy wynik niż ten z lipca kiedy Parlament Europejski powoływał Ursulę von der Leyen na przewodniczącą Komisji Europejskiej , wtedy za było tylko 383 posłów, a wiec zaledwie 9 głosów więcej niż wymagane 50%.

W ten sposób Komisja składająca się z komisarzy z 27 krajów (bez W. Brytanii mimo tego ,że ten kraj jest członkiem UE), uzyskała o blisko 80 głosów więcej co oznacza, że zdecydowanie mocniejszy mandat od PE niż sama przewodnicząca.

Już wysłuchanie przez Komisję Rolnictwa PE w dniu 8 listopada Janusza Wojciechowskiego, pozwoliło wreszcie kandydatowi na zaprezentowanie wszystkich swoich walorów merytorycznych, a także autentycznej miłości do wsi i rolnictwa.

Zna więc wszystkie „bolączki” rolników i to nie tylko w Polsce ale także w UE bo przez 12 lat pracował w komisji rolnictwa PE, ba przez większość tego czasu był wiceprzewodniczącym tej komisji.

Trudno wręcz sobie wyobrazić kandydata z „lepszym CV” na to stanowisko i nie ulega dla mnie wątpliwości, że po pierwszym wysłuchaniu w PE do europosłowie EPL z Polski przysłużyli się do zablokowania tej kandydatury.