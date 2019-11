Jan Bodakowski: Spirytystyczne brednie na łamach ,,Egzorcysty''?

Gnostyk 13.11.19 12:28

Jesli doswiadczenia NDE sa zgodne z katolicka ideologia to jest wtedy ok...sa to wtedy dobre i prawdziwe doswiadczenia, a jesli nie sa zgodne, to sa wtedy niedobre i demoniczne. Do tego sprowadza sie konkluzja tego artykulu. Jest to bardzo marna apologetyka i moze podzialac na tylko wyjatkowo malo rozumnych ludzi.



PS: Nabywanie wiedzy tajemnej dzięki NDE to nie jest idea gnostycka, tylko "oklutystyczna". To nie sa rzeczy tozsame.