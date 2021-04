Jan Bodakowski: Ruskie wściekłe na Frondę za wywiad z ekspertem od geopolityki. ,,Polacy są jak psy''

Od wielu lat widać, że publicystyka Frondy (nie tylko ta dotycząca Rosji) wywołuje zainteresowanie i wściekłość w rejonach Łubianki. Pod wieloma tekstami pojawiają się w tych samych godzinach pracy rosyjskich urzędów pełne nienawiści komentarze pochodzące z rosyjskich adresów IP. Zainteresowanie to jest tak ogromne, że teksty Frondy są regularnie przedrukowywane przez rosyjskie państwowe geopolityczne portale – gdzie stają się dla rosyjskich czytelników, zapewne wielu z nich to siłowicy (pracownicy resortów siłowych), okazją do antypolskich komentarzy.

Niedawno rosyjski portal przedrukował wywiad przeprowadzony przez Mariusza Paszko „TYLKO U NAS! Andrzej Talaga: USA nie pozwolą Rosji wejść na Ukrainę bezkarnie” z Andrzejem Talagą, ekspertem Warsaw Enterprise Institute, w którym ekspert przybliżył czytelnikom kwestie amerykańskich sankcji dla Rosji za cyberataki na szkodę Stanów Zjednoczonych. Ekspert informował w nim, że USA zakazały obrotu rosyjskimi obligacjami – co zdecydowanie utrudnia Rosji zaciąganie długu międzynarodowego – Putin nie ma jak inaczej finansować deficytu, bo Rosjanie nie mają środków na zakup obligacji swojego państwa i nie sprzedają się one na rynku wewnętrznym.

Zdaniem rozmówcy Frondy, USA uniemożliwią budowę Nord Stream 2, co pogłębi kłopoty finansowe Rosji – zachodnie firmy, które sprzeciwią się USA, stracą o wiele atrakcyjniejszą możliwość robienia biznesów z Amerykanami. Biden zapowiedział też odwetowe cyberataki amerykańskie na Rosję.

Tematem rozmowy Mariusza Paszko z Frondy z Andrzejem Talagą z WEI była też obecność militarna Amerykanów w Europie – USA przygotowuje infrastrukturę do bardzo poważnego konfliktu zbrojnego na naszym kontynencie. Wykluczona jest jednak pomoc militarna USA i NATO (w tym i Polski) w razie rosyjskiego ataku na Ukrainę – NATO wspiera od lat ukraińską armię swoją wiedzą i doświadczeniem, bardzo rozwinięta jest współpraca militarna Ukrainy i Turcji.

Wywiad z Andrzejem Talagą podobnie jak i wiele innych tekstów Frondy wcześniej został przedrukowany przez rosyjski portal Inosmi.ru. Projekt ten został zarejestrowany w Federalnej Służbie Nadzoru Komunikacji, Informatyki i Mediów (Roskomnadzor) 8 kwietnia 2014 roku. Założycielem portalu są rosyjskie władze, czyli Federalne Przedsiębiorstwo Unitarne "Międzynarodowa Agencja Informacyjna" Rosja Dziś.

Tekst wywiadu Frondy przedrukowanego przez rosyjski portal wzbudził ogromne emocje wśród rosyjskich czytelników. Jeden z nich komentując opinie rozmówcy portalu Fronda, stwierdził „Co za dzielny Polak! Tylko jednej rzeczy zapomniałem powiedzieć, że w przypadku wojny z NATO Polska jako pierwsza zostanie wymazana z mapy za pomocą gumki”. Inny stwierdził, że „Polacy są jak psy […] Kundle to kundle”.

Czytelnicy rosyjskiego portalu zapowiedzieli też, że rosyjskie wojska „wyzwolą Kijów”, oświadczyli, że ukraińscy żołnierze „w Donbasie dzieci i osoby starsze za pomocą amerykańskiej broni”. Co ciekawe kwestia tego, że Moskwa nie ma jak sprzedawać swoich obligacji na rynku wewnętrznym, nie została dostrzeżona przez rosyjskich internautów.

Jan Bodakowski