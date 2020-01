Jan Bodakowski: Poznaj najpopularniejsze antykatolickie mity

Darek 20.1.20 18:55

Haha, nie ma to jak zastąpić autentyczne zarzuty spreparowanymi samodzielnie i je "obalać". Z Hugenotami to trochę autor sie zapędził - najpierw twierdzi że w sumie to tak, katolicy mordowali, ale tamci też mordowali. Zapomniał napisać, że zanim hugenoci mordowali katolików (a w zasadzie prymitywni żołdacy) to wcześniej katolicy wymordowali katarów na tych terenach, bo Francja za nic nie chciała dobrowolnie przejść na katolicyzm.



Co do samych Hugenotów ciekawi mnie też źródło liczby ofiar - może i tyle było nie wiem, ale w porównaniu z prawie 300 000 000 ofiar katolicyzmu to chyba i tak w granicach błędu statystycznego, no i licytacja kto zabił więcej nic nie wnosi - choćby to i był jeden zabity lub okaleczony to wystarczy by mieć pogląd jak ta religia działa.