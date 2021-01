Jakimowicz bez konta na Facebooku

– Ha ha ha, szczury zaatakowały i nie mam swojego konta jak DONALD TRUMP. Mój ulubiony Donald Trump. Prezydent USA – stwierdził Jakimowicz.

Jak poinformował Jarosław Jakimowicz w programie Michała Rachonia #jedziemy, stracił on swoje konto na Facebooku. Jest to już kolejna blokada prowadzącego w TVP program „W kontrze”.

- Nie żal mi, nie będę ubiegał się o ponowne przyznanie dostępu. Jedyna strata to taka, że robiłem dzięki Facebookowi trochę dobra, teraz to przepadnie – powiedział Jakimowicz w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl.



– Schemat jest prosty: najpierw ktoś mnie obraża najgorszymi słowami na Facebooku, potem ja odpowiadam mu podobnie, ponieważ jestem impulsywny. Naprawdę nie chciałby pan słyszeć tych słów, jakimi mnie obrażają, najgorsze. I wówczas ten człowiek, któremu odpowiadam podobnie, zgłasza mnie Facebookowi, który mnie blokuje. A obrażają mnie ludzie, których na oczy nie widziałem – pisze Jakimowicz.

– Tam (na Facebooku – przyp.) nawet nie ma do kogo napisać w tej sprawie, zresztą już mnie to nie interesuje i nie zależy mi na tym. Jedyna strata to taka, że robiłem dzięki Facebookowi trochę dobrych akcji, fundowałem np. obiady dla bezdomnych czy pomagałem dzieciakom w Senegalu. Trudno, znajdę inny sposób – zauważa Jakimowicz.

Konto Jakimowicza została zablokowane najprawdopodobniej na skutek zgłoszeń anonimowych użytkowników Facebooka.

mp/wirtualnemedia.pl/facebbok/instagram