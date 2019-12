Jakie będą skutki uchylenia tajemnicy papieskiej?

„Rezultatem było ogłoszenie nowej ustawy, wydanej 1 czerwca 2019 roku z jasnymi konsekwencjami w przypadku przestępstwa urzędowego zaniedbania, przemilczania i ukrywania przez przełożonych zakonnych, do której dodano teraz tę decyzję Ojca Świętego. Pozwoli ona zrobić kolejne kroki. Oczekujemy na vademecum, które zostało zapowiedziane już jakiś czas temu. Będą to wytyczne dla sądów diecezjalnych i biskupów całego świata, które wyjaśnią, jak postępować w przypadkach nadużyć i jakie są kryteria karania poszczególnych przestępstw. Będzie to bardzo przydatne zwłaszcza w sytuacji terenów misyjnych i różnych krajów, w których zdolności i kompetencje prawne nie są zbyt rozwinięte.“

bz/Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan/vaticannews.va