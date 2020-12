Jaką kawę do ekspresu kupić?

Wybór odpowiedniej kawy do ekspresu ma kluczowe znaczenie. To właśnie od tego zależy, jaki smak będzie miał nasz pobudzający napar. Zanim więc kupimy kawę, dowiedzmy się, jak dopasować ją idealnie do naszych preferencji. Na co zwrócić uwagę wybierając kawę?

Filiżanka mocnej, aromatycznej kawy to dla wielu z nas idealny sposób na rozpoczęcie dnia. Bez wątpienia ekspres do kawy jest narzędziem, który pozwoli nam uzyskać najwyższej jakości napar. Walory smakowe tak przyrządzonej kawy są naprawdę wyjątkowe. Niczym nie odbiegają od pysznych napojów, jakie zazwyczaj popijać możemy w dobrych kawiarniach. Jednak smak kawy nie jest zależny jedynie od sposobu jej przyrządzenia. Wyznacznikiem tego jest bowiem przede wszystkim jej rodzaj. Obecnie w sklepach wybór kaw jest wręcz nieograniczony. Na półkach znajdziemy mieszanki ze wszystkich zakątków świata. Jak jednak wybrać odpowiednią. Skąd mamy wiedzieć, które ziarna pozwolą nam uzyskać satysfakcjonujący smak? Dowiedzmy się, jak kupić najlepszą kawę do ekspresu i na co zwrócić uwagę przede wszystkim.

Kawa ziarnista, mielona, czy w kapsułkach — jaką wybrać?

Kupno pierwszego ekspresu do kawy to nie lada wydarzenie. Jednak zanim przygotujemy w nim pierwszą pyszną kawę, musimy najpierw kupić odpowiednią. Czyli jaką? Dla wielu świeżo upieczonych posiadaczy takich urządzeń jest to kwestia bardzo problematyczna. Mogłoby się wydawać, że wystarczy po prostu wejść do marketu i wybrać dowolne opakowanie kawy. W przypadku ekspresów nie jest to jednak tak prosta sprawa. Zanim zaczniemy jakiekolwiek działania, musimy dokładnie określić, jaka kawa będzie odpowiednia do naszego ekspresu.

Wyróżniamy kilka podstawowych typów tych urządzeń. Najpopularniejsze są ekspresy kolbowe, automatyczne, przelewowe i kolbowe. Każdy z nich zaparza napój w nieco inny sposób i wykorzystuje w tym celu kawę pod różnymi postaciami. W kolbowym i przelewowym stosuje się na przykład kawę zmieloną. W automatycznym całe ziarna, które mielone są na świeżo, podczas przygotowywania każdej filiżanki. W obu tych przypadkach najlepiej kupić kawę ziarnistą. Posiadacze automatów nie muszą jednak wyposażać się w dodatkowy młynek. Do przygotowania napoju w ekspresie kapsułkowym natomiast, potrzebujemy specjalnych jednorazowych kapsułek. Dostępne są one w sklepach takich jak RTV Euro AGD w różnych wariantach smakowych.

Ulubiony smak — czyli rodzaje kawy ziarnistej?

Arabica i Robusta. Czy te nazwy brzmią dla dość tajemniczo? Jeśli tak, to z pewnością musi się to zmienić, jeśli chcemy wybrać kawę idealnie dopasowaną do preferencji naszych kubków smakowych. Są to bowiem podstawowe i cieszące się największą popularnością rodzaje kawy. Arabika uważana jest za gatunek najszlachetniejszy. Jest ona znacznie bardziej wymagająca w uprawie, ale i niebywale aromatyczna. Jej ziarna zawierają bowiem dużą ilość olejków eterycznych. Dzięki temu przygotowana z nich kawa jest nasycona smakiem, a jej konsystencja jest gęsta i lekko oleista. Taki napar jest też bardzo łagodny i nie ma w sobie gorzkich nut. Arabika jest doskonała szczególnie dla fanów bogatego, a jednocześnie subtelnego smaku kawy. Warto podkreślić też, że ze względu na niewielką zawartość kofeiny, jest doskonała dla osób, które nie mogą przyjmować jej zbyt wiele.

Robusta to gatunek, który wyróżnia się dużą intensywnością smaku. Ziarna te pozwalają na przygotowanie bardzo mocnej i pobudzającej kawy. Mają one też znacznie większą zawartość kofeiny niż w przypadku Arabici. Jej aromat jest natomiast bardziej subtelny, z wyczuwalną, orzechową nutą. Charakterystyczna dla Robusty jest też ładna, gęsta crema. To świetna kawa dla osób, które lubią mocną kawę.

Na co zwrócić uwagę kupując kawę?

Wybór najlepszej kawy do ekspresu to sprawa bardzo indywidualna. Każdy z nas ma w końcu inne preferencje. Jednak podczas zakupów zawsze warto zwrócić uwagę na to, co widnieje na etykiecie produktu. Informacje te mogą nam bowiem znacznie ułatwić wybór. Na opakowaniach znajdziemy przeważnie różne oznaczenia, które powtarzają się niezależnie od producenta. Jedną z najważniejszych informacji, które powinniśmy zweryfikować, jest pochodzenie ziaren. Położenie geograficzne i odmienne warunki pogodowe, mają ogromny wpływ na smak kawy. Ziarna z Ameryki Południowej są na przykład dość delikatne w smaku i wyróżnia je bardzo intensywny aromat. Duże znaczenie ma też miejsce i sposób palenia ziaren. W Polsce dużą popularnością cieszą się na przykład mieszanki włoskie. Na opakowaniach bardzo często widnieje także, informacja dotycząc intensywności kawy.

Dobra kawa do ekspresu — ile kosztuje?

Z pewnością wiele osób zastanawia się, czy dobra kawa jest droga. W tym przypadku należy przyznać, że jest to pojęcie względne. W sklepach zakres cen jest bowiem naprawdę spory. Koszt takiego opakowania zależy przede wszystkim od jego pojemności, klasy ziaren, czy też marki. Dobrej jakości kawę kupimy już za około 50 złotych za kilogram. Oczywiście im lepsze ziarna, tym wyższa cena. Warto jednak mieć na uwadze, że taka inwestycja naprawdę się opłaca, gdyż kawa ziarnista jest bardzo wydajna.