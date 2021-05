Jak zagłosują senatorowie? Jackowski: Nie poprę Funduszu Odbudowy

We wtorek Sejm przyjął projekt ustawy ratyfikującej decyzję o zwiększeniu zasobów własnych w budżecie UE. Teraz ustawa trafi do Senatu. Tam jednak Fundusz Odbudowy może napotkać przeszkody. Głosowanie przeciwko ratyfikacji zapowiedział na antenie Radia Plus senator Jan Maria Jackowski z PiS.

- „Nie będzie mojego głosu, ponieważ uważam, że został popełniony błąd. Koszty tego nie będą dostrzegane od razu, ale w dłuższej perspektywie już tak. Nie przekonuje mnie argumentacja piewców, którzy twierdzą, że to jest wspaniałe (…)”

- stwierdził polityk.

W jego ocenie ratyfikacja Funduszu Odbudowy to odejście od programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, w którym partia przekonywała, że jest zwolennikiem Europy ojczyzn, a negatywnie ocenia dążenia do utworzenia „superpaństwa europejskiego”. Tymczasem zdaniem senatora Jackowskiego decyzje podjęte na grudniowym szczycie UE są właśnie takim dążeniem.

- „Okazuje się, że za rządów Mateusza Morawieckiego dokonuje się milowy krok na drodze federalizacji Unii Europejskiej, bo czymże innym jest uwspólnotowienie długu i możliwość nakładania przez Komisję Europejską podatków na Polskę i Polaków”

- mówi senator.

Jan Maria Jackowski stwierdził również, że można spodziewać się w najbliższym czasie przesilenia w parlamencie, które może zakończyć się współpracą Prawa i Sprawiedliwości z Koalicją Polską. Zdradził, że obecnie trwają rozmowy sondażowe na temat współpracy z PSL.

- „Być może któryś z koalicjantów tak uwiera kierownictwo PiS, że chciano by pozbyć się tego koalicjanta i zastąpić to poparciem jakiegoś klubu, który by gwarantował, w umówionych kwestiach, większość parlamentarną”

- mówił gość Radia Plus.

kak/Sedno Sprawy, wPolityce.pl