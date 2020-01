JANOSIK 13.1.20 14:28

Do FRONDY! Jesli nie usuniecie wpisow ponizajacych ,obrazajacych kosciol i ludzi oraz przeklenst odnosnie do innych osob ,jesli moderatorzy tej strony nie zrobia porzadku to my postaramy zrobic to we wlasnym zakresie .To nie sa grozby tylko prosba .Milego dnia