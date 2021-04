Jak pokonać szatana?

Modlitwa o wyzwolenie sprawowana przez osoby świeckie jest przedmiotem filmu Michała Kondrata. Przeprowadza on widza skrupulatnie przez ten problem, tłumacząc jego kontrowersyjne aspekty. Odwiedza najbardziej znanych egzorcystów na świecie, a także innych ekspertów od walki duchowej i posługi uwalniania.

Jakie narzędzia Kościół oferuje do walki ze złym duchem?

Na pewno nie jest tak, że jedynym narzędziem do walki ze złym duchem jest egzorcyzm sprawowany przez kapłana egzorcystę. To jedynie na komercyjnych filmach uwaga skupiona jest na wykreowanych postaciach kapłanów, którzy wydają się być herosami ratującymi sytuację w efektownym stylu Supermena. Te sprawy są nieco bardziej skomplikowane i są przedmiotem dyskusji, która trwa od dawna. Środowiska i autorytety w odmienny sposób wyznaczają granice, jak daleko może posunąć się w modlitwie o wyzwolenie osoba świecka, a gdzie jest to pole działania wyłączne dla kapłana egzorcysty. W filmie eksperci mówią jak prawidłowo sprawować modlitwę o uwolnienie, a także kto może zwracać się do szatana w formie rozkazującej, a także jak to robić, aby to było bezpieczne.

Autorzy filmu nie lekceważą duchowego zagrożenia jakie stanowi konfrontacja ze złym duchem, niemniej już po zwiastunie filmu domyślamy się, że wypowiedzi zmierzają raczej ku temu, by osobom świeckim dać szerokie pole do działania. Na zwiastunie filmu O. Gabriel Amorth - egzorcysta watykański, założyciel Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów i obecnie jego honorowy prezes wypowiada się że „Świecki o wielkiej pokorze, człowiek wielkiej modlitwy, który pości, który modli się modlitwą o uwolnienie w imię Jezusa Chrystusa może uzyskać rezultaty jakich egzorcysta nie uzyska.” Te słowa wypowiedziane przez autorytet budzą na nowo refleksję, a na pewno także obudzą dyskusję.

Dokument

Autorem filmu jest Michał Kondrat - wieloletni asystent egzorcysty, absolwent studiów podyplomowych Kierownictwa Duchowego na Wydziale Teologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Film pt. "Jak pokonać Szatana", jest dokumentem zrealizowanym we Włoszech latem 2013r. Michał Kondrat wraz z profesjonalną ekipą filmową odwiedził najsłynniejszego na świecie egzorcystę o. Gabriela Amortha, spotkał się również i uczestniczył w modlitwie o wyzwolenie sprawowanej przez Angelę Musolessi jego świecką współpracownicę. W filmie wypowie się również Ks. Alvaro Bardelli - egzorcysta, proboszcz katedry w Arezzo.

Michał Kondrat rozmawiać też będzie z ojcem O. Cipriano de Meo - obecnym prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów, który jest najdłużej posługującym egzorcystą na świecie, któremu udzielał wskazówek sam Św. o. Pio. Jest on egzorcystą nawróconej modelki Ani Goledzinowskiej, która znana jest także i w Polsce ze świadectwa mówiącego o wyzwoleniu z piekła prostytucji. W filmie wypowiada się ona nie o moralności, lecz o sprawach duchowych. Wspominała już nieco na ten temat w wywiadzie udzielonym „Uważam Rze”: „Diabeł tak szybko nie puszcza. Jeżeli człowiek decyduje się zerwać ze swoim dotychczasowym życiem i pójść za Bogiem, to musi liczyć się z tym, że idzie na wojnę. (...) Szatan w czasie jednego z egzorcyzmów powiedział wprost, że nie odpuści. Mówił, że zrobi wszystko, bym nie mogła mówić. Powiedział ojcu de Meo: „Wiem, że Maryja ją wybrała, ale ja nie pozwolę, by odciągała ode mnie ludzi". (...) Wiem, że jest ze mną Bóg i walczę.” Egzorcysta Cipriano de Meo w filmie pokazuje przedmioty wyplute przez opętanych podczas rytuałów.

Jak pokonać szatana? Odpowiedzią na pytanie „jak pokonać szatana” jest pokora. Co do tego są zgodne autorytety z którymi rozmawia Michał Kondrat. Są też inne aspekty, o których jest mowa na filmie. Trzeba to zobaczyć! Pójście na premierę tego filmu, która odbędzie się 31 października w Warszawie Dobre Boże antydotum na wieczór Halloween który Szatan uważa za swój!

Zwiastun filmu

mp/yt/kondrat media