Jak można zarabiać pieniądze z własnego domu, podczas pandemii z NSBroker

Rynek Forex pozwala traderom zarabiać poprzez przewidywanie ruchu cen aktywów w określonym czasie. Trading odbywa się za pomocą konkretnych strategii, których wybór zależy nie tylko od preferencji tradera, ale także od wybranego składnika aktywów. Osoby, które po raz pierwszy zetknęły się z informacją o rynku Forex myślą, że jest to tylko rynek walutowy. W praktyce lista aktywów handlowych oferowanych przez brokerów Forex jest bardzo różnorodna i nie ogranicza się tylko do par walutowych. Tak więc, w zakresie brokera NSBroker jest ponad 60 aktywów bazowych z 5 grup:



Pary walutowe;

Metale szlachetne;

Indeksy;

Nośniki energii;

Kryptowaluty;

W Internecie można znaleźć wiele informacji na temat handlu parami walutowymi, dlatego w naszym artykule skoncentrujemy się na osobliwościach handlu innymi aktywami niewalutowymi.

Główną właściwością handlu aktywami niewalutowymi jest to, że sukces zależy w 30% od poprawnego wyboru punktu wejścia i wsparcia pozycji za pomocą analizy technicznej, a w 70% - od dokładnej i skrupulatnej analizy fundamentalnej sytuacji na rynku. Musisz przetworzyć wiele podstawowych informacji, zrozumieć kwestie ekonomiczne i polityczne poszczególnych krajów i całego świata. W dalszej części rozważymy szczegółowo specyfikę działania z najbardziej popularnymi aktywami niewalutowymi.

Ropa Naftowa

Ropa naftowa jest najważniejszym aktywem surowcowym. Ma ona znaczący wpływ na gospodarkę i jest kluczowym kryterium polityki międzynarodowej. Dotyczy on prawie wszystkich aktywów finansowych. Istnieją 4 gatunki ropy naftowej, które są dostępne do obrotu na rynkach finansowych:

Brent;

WTI;

Urals;

Light Sweet.

Najbardziej zyskowne i interesujące dla traderów są pierwsze 2 aktywy naftowe, które są w zasięgu brokera NSBroker.

Na wartość aktywów wpływają czynniki przyrodnicze i geopolityczne, które powinny być brane pod uwagę jeszcze przed podjęciem decyzji o zakupie lub sprzedaży. Oprócz siły wyższej, takiej jak konflikty wojskowe i polityczne, na handel ropą naftową duży wpływ mają statystyki dotyczące ilości rezerw ropy naftowej w USA i innych dużych krajach.

Kiedyś było uważane że ponieść straty na ropie naftowej jest niemożliwe, ale ostatnie lata udowodniły, że tak nie jest. Ze względu na czynniki fundamentalne zmienność śróddzienna ropy może wzrosnąć do 300 punktów, i nawet centowe depozyty mogą być " rozkołysane" na tym aktywie. Wpływ taki mają czynniki, które trudno usystematyzować - konflikty wojenne, problemy we współdziałaniu członków OPEC, regulacja cen w celach politycznych.



Ropa naftowa jest najbardziej upolitycznionym surowcem, więc największymi traderami są państwa. Wszystkie transakcje na kontraktach naftowych zawierane są w USD.

Złoto

Wszyscy wiemy, że złoto jest bezpieczną przystanią, a jego cena jest popularnym instrumentem politycznym. W każdej sytuacji kryzysowej duzi inwestorzy wycofują swój kapitał z ryzykownych transakcji i dla swojego ratunku inwestują w złoto. Od 10-30 do 15-00 czasu Londyńskiego złoto jest stałe, jest to przedział czasowy, w którym NSBroker zaleca handel aktywami lub pozycjonowanie transakcji na następny dzień. Złoto jest najbardziej odpowiednim aktywem niewalutowym do prognozowania przy użyciu narzędzi technicznych. Ale nawet jeśli analiza techniczna pomaga w handlu metalami szlachetnymi, to praca z XAU/USD bez znajomości analizy fundamentalnej jest po prostu niebezpieczna.

Początkujących traderów na złocie przyciąga wysoka zmienność i wartość punktowa, ale należy pamiętać, że dla bezpieczeństwa początkujących nie zaleca się pracy z dźwignią wyższą niż 1:50. Rozumiejąc wszelkie ryzyko związane z pracą z metalami szlachetnymi, NSBroker dba o swoich klientów i zapewnia dźwignię finansową do 1:20. Spread dla złota jest dość wysoki (od 1,5 usd), więc bardziej opłacalne jest otwieranie tylko średnioterminowych pozycji.

Złote aktywy wykazują wysoką korelację z parami walutowymi EUR/GBP, USD/JPY, AUD/USD. Złoto jest bezpośrednio skorelowane z indeksem dolara i ceną ropy. Korelacja jest silniejsza w przypadku WTI, a słabsza w przypadku Brent. Korelacja między ropą a złotem jest możliwa tylko w dniach, kiedy nie ma innych powiązanych czynników fundamentalnych. Złoto ma wieloczynnikowy związek z rynkami akcji, towarów, instrumentów pochodnych i polityki, więc trudno jest przewidzieć reakcję tego aktywa na wiadomości. Złoto nie jest odpowiednie do handlu wiadomościami, ponieważ brokerom trudno jest zapewnić realizację rynku bez poważnych poślizgów podczas ważnych publikacji..

Srebro

W przeciwieństwie do złota, które jest środkiem akumulacji, srebro jest surowcem technologicznym. Praktycznie 45% srebra sprzedawanego na rynku jest zużywane przez przemysł. Rezerwy naturalne tego aktywa szybko maleją, więc jego cena na rynku stale rośnie. Najwyższa płynność dla CFD na srebro występuje na wspólnych sesjach europejsko-amerykańskich i amerykańskich do 21-00 (czasu moskiewskiego). Kiedy zamyka się rynek amerykański, płynność srebra spada przed otwarciem giełd azjatyckich. Ich wyniki handlowe silnie wpływają na CFD na srebro. Po zakończeniu sesji azjatyckiej transakcje srebrem na sesji europejskiej zawierane są tylko w celu ubezpieczenia ryzyka.

Jednym z największych producentów srebra przemysłowego jest Kanada, a zatem silny wpływ na aktywa ma kurs USD / CAD i obrotu giełdowego na srebrze. Silna korelacja srebra obserwowana jest również z USD/JPY oraz parami krzyżowymi na jenie.

Roczne wahania cen srebra mogą sięgać 60-80%. Taka zmienność jest trudno podatna na analizę techniczną, dlatego zyski w handlu srebrem mogą być stabilne tylko w średnim terminie pod warunkiem wzmocnienia wpływu czynników fundamentalnych.

Indeksy

Indeks giełdowy jest wartością, która odzwierciedla względną zmianę pewnych wskaźników. Jest on obliczany na podstawie wartości rynkowej "koszyka indeksu". Indeksy jako takie stanowią wygodny wskaźnik, który pokazuje dynamikę rynku danej grupy instrumentów, które są zjednoczone według pewnych cech. Sama wartość indeksu nie jest istotną informacją dla tradera, ważne jest to, jak zmienia się ona w czasie. Zmiany te pozwalają prognozować ogólny kierunek ruchu cen w "koszyku indeksowym". Porównując indeksy ze sobą, można zorientować się, jak radzą sobie określone sektory gospodarki.

Indeksy giełdowe nie są papierami wartościowymi, więc zwykle nie mówi się o ich wartości, lecz o poziomie indeksu giełdowego. Najpopularniejsze indeksy to AUS200, FRA40, JPN225, UK100, GER30m, USA500M, WS30m, US100m. Są one dostępne u brokera NSBroker. Aktywy te charakteryzują się wysoką zmiennością, niską wartością pipsa i niskimi spreadami w porównaniu do innych aktywów niewymiennych. Jeśli trader zrozumie dynamikę odpowiednich indeksów, otrzyma skuteczny dodatkowy wskaźnik do handlu innymi aktywami bazowymi. Jeśli poziom indeksu rośnie, oznacza to, że rynek wzmacnia się, jeśli spada, oznacza to, że rynek jest w niestabilnej sytuacji.

Kryptowaluty

Kryptowaluta to cyfrowy pieniądz, który jest generowany przez użytkowników w specjalnych sieciach peer-to-peer. Kryptowaluty nie mają powiązań z walutami narodowymi i nie podlegają wpływom żadnego rządu ani banku centralnego. Ilość kryptowaluty jest początkowo ograniczona przez algorytm. Zyski z handlu kryptowalutami można czerpać zarówno na wzroście jej notowań, jak i na spadku. Broker NSBroker zapewnia swoim klientom możliwość handlu kontraktami CFD na Bitcoin, Ethereum, Litecoin i inne nie mniej popularne i dochodowe rodzaje walut cyfrowych.

Cena kryptowalut zależy od popytu i podaży, więc jest to świetny sposób na dywersyfikację portfela aktywów. Cyfrowa waluta ma małą lub nawet zerową korelację z realną gospodarką i polityką. Charakteryzuje się wysoką zmiennością, a kryptowalutami można handlować przez całą dobę, nawet w weekendy.

Aby rozpocząć handel jednym z wyżej wymienionych aktywów bazowych, wystarczy zarejestrować się na stronie brokera NSBroker, przejść przez obowiązkową procedurę weryfikacji konta i zainstalować praktyczną platformę transakcyjną na swoim komputerze lub urządzeniu mobilnym.