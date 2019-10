Jak działają tak zwani łowcy frajerów?

Kim są i w jaki sposób działają tak zwani łowcy frajerów? Okradanie ludzi pod płaszczykiem legalnych inwestycji. Fałszywi brokerzy, podstępne strategie psychologiczne, agresywny marketing. Fikcyjne transakcje prowadzące do utraty oszczędności życia. Ujawniamy kulisy i metody funkcjonowania firm, które dokonywały oszustw finansowych za pomocą platform inwestycyjnych na rynku Forex. Jakimi sposobami namawiają ludzi do zainwestowania majątku? Jakie strategie psychologiczne stosują? W jaki sposób oszuści namierzają potencjalne ofiary? Co wspólnego z platformami Forex miał były prezydent Lech Wałęsa? Potężna machina wyciągająca pieniądze, czyli jak tysiące osób straciło miliony złotych w „Magazynie śledczym Anity Gargas” w czwartek o 22:25 w TVP1.