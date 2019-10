Jachira bezczelnie: To PiS drwi z katastrofy smoleńskiej. Ja tylko używam satyry i ironii

Klaudia Jachira, która wkrótce będzie reprezentować Polki i Polaków w Sejmie IX kadencji, nie zamierza przepraszać za obrzydliwe drwiny z ofiar katastrofy smoleńskiej oraz obrażanie śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Swoim zachowaniem satyryczka zaszokowała nawet niezbyt przychylnego PiS dziennikarza "Rzeczpospolitej", Jacka Nizinkiewicza.

Nowo wybrana posłanka była gościem programu RZECZoPOLITYCE

"Nazywa pani Lecha Kaczyńskiego nieudacznikiem tysiąclecia. Nie jest to trochę za mocne?"-zapytał w pewnym momencie redaktor Jacek Nizinkiewicz.

"Wyciąga to pan z kontekstu, wyciąga pan elementy satyry i ironii, która rządzi się innymi prawami"-podkreśliła youtuberka. Jak dodała, niepisany zwyczaj, w myśl którego o osobie zmarłej można mówić albo dobrze, albo wcale, jest dla niej przejawem "daleko idącej poprawności politycznej". Satyryczka przekonywała, że nie ma problemu, aby mówić o zmarłych również negatywnie. Klaudia Jachira stwierdziła, że potrafiłaby żartować również ze swojego nieżyjącego już dziadka lub ojca.

"To nie ten program"-stwierdził Nizinkiewicz.

"To nie ja nakręciłam religię smoleńską, ja tylko pokazuję obłudę tej władzy i jej hipokryzję. Bezczelne wykorzystywanie tej katastrofy do walki politycznej. Na to nigdy nie było mojej zgody"-przekonywała rozmówczyni "Rzeczpospolitej". Odnosząc się do programu "Czyja to kończyna?", Jachira stwierdziła, że... tylko cytowała wypowiedzi polityków PiS. Redaktor zwrócił uwagę, że takiego quizu żaden z polityków PiS nie robił.

"Po co pani sobie żartuje z katastrofy smoleńskiej?"-dopytywał publicysta.

"Ja nie żartuję (...) to wszystko robił PiS. PiS bawił się największą tragedią w historii Polski. (…) Ja pokazuję, satyrą i ironią, jak bardzo są bezczelni, jak bardzo wykorzystują tragedię smoleńską. Jeżeli ktokolwiek uraził czyjeś uczucia, to zrobiła to tylko partia rządząca, prowadząc ekshumacje bez zgody rodzin"-odparowała Jachira. Jacek Nizinkiewicz zapytał, czy nie czuje, że powinna kogoś przeprosić.

"Absolutnie. Powinien przeprosić za to PiS, pan Macierewicz, pan Kaczyński"-odpowiedziała butnie nowo wybrana posłanka. Pytana o przyszłą pracę w Sejmie, z posłami PiS w jednej sali, satyryczka oceniła, że nie widzi w tym żadnego problemu i na co dzień "nie widzi potrzeby, żeby kogoś atakować".

"Ja uważam, że to ta druga strona nas atakuje (...) tak szczuje na siebie Polaków, nazywając nas gorszym sortem"-stwierdziła ta sama osoba, która przed chwilą zarzuciła dziennikarzowi wyrywanie jej słów z kontekstu.

Cóż, jakkolwiek by nie było, to przerażające, że środowiska opozycji totalnej są w stanie, jeżeli chodzi o katastrofę smoleńską, posunąć się do jak najgorszych podłości i prześcigają się w głupich żartach, a kiedy ktoś skrytykuje tego typu postawę, bronią się, że to nie oni obrażają ofiary tragedii, tylko PiS, który "wykorzystuje ją politycznie". A może warto też przypomnieć sobie reakcje polityków PiS na śmierć prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, który w styczniu b.r. został zamordowany przez nożownika na scenie gdańskiego finału WOŚP. Znów widać różnicę standardów, na niekorzyść opozycji.

yenn/Twitter, Fronda.pl