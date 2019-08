Jacek Sasin: Nie ma świętych krów! Tym się różni Polska rządzona przez PiS od rządząnej przez PO-PSL

Wicepremier odniósł się do zarzutu opozycji, która twierdzi, że wkroczenie CBA do Urzędu Miejskiego w Inowrocławiu w związku z „aferą fakturową”, ma przykryć sprawę wiceministra Piebiaka.

- To twierdzenie kompletnie absurdalne. Postępowanie ws. nieprawidłowości w ratuszu inowrocławskim trwa od 2017 roku. Dwa lata wstecz nikt nie mógł przewidywać, że akurat w tej chwili pożałowania godne fakty dot. działalności pana ministra Piebiaka wyjdą na jaw. To jest taka stara śpiewka polityków PO. Zawsze kiedy zostaną złapani za rękę, są twarde dowody że złamali prawo, to tłumaczą to w ten sposób, że chcemy coś przykryć — mówił Jacek Sasin.