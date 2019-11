Jacek Dubois grozi konsekwencjami za słowa Popieli o Grodzkim

Macierewicz i jego wspólnicy od afery Smoleńskiej , powinni już dawno zostać zatrzymani do dyspozycji prokuratury! i wtedy przeprowadzić drobiazgowe śledztwo... 10 lat "pracy" tzw. "Komisji Smoleńskiej" pod batutą Macierewicza ,to koszty które można liczyć w miliardach i ogłupianie społeczeństwa! KC PiS boi się tego tknąć bo to tak cuchnie że nikt , nawet elektorat, PiS-u tego nie zdzierży! Czekają aż Antoni zejdzie z tego świata i wtedy będą gadać że było już blisko wyjaśnienia ale Antek zszedł...



