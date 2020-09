J. Bodakowski: Lewica walczy z ,,rasizmem seksualnym’’

Po bolszewickiej rewolucji seksualnej, by zostać członkinią Konsomołu, czyli organizacji młodzieżowej umożliwiającej naukę i późniejszą karierę zawodową, dziewczyna musiała publicznie kopulować ze swoimi przełożonymi z organizacji (by udowodnić, że jest wolna od burżuazyjnych uprzedzeń).

Dziś przepustką do świata nowej marksistowskiej elity w krajach zachodu jest to czy biała dziewczyna służy seksualnie murzynom i arabom. Jak nie ma na to ochoty, to według politycznie poprawnych standardów jest seksualną rasistką.

Na głównej stronie antyPiSowskiego portalu „Na temat” można znaleźć pochodzący z należącej do portalu strony „Dad hero” artykuł Kacpra Peresada „Czym jest seksualny rasizm i jak z nim walczyć?”.

Seksualny rasizm, z którym walczy lewica i pseudo liberałowie to nasze preferencje co do tego, z jakimi osobami skłonni bylibyśmy odbywać relacje seksualne. Ze wszystkich badań wynika, że zazwyczaj ludzie preferują związki w obrębie własnej rasy. I takie naturalne preferencje ludzi lewicy i pseudo liberałom się nie podobają. Ja na szczęście tym razem nie jestem na politycznie poprawnym celowniku, bo z entuzjazmem podchodzę do młodszych odemnie kobiet we wszystkich naturalnych kolorach – kobiety w nienaturalnych kolorach, sztucznie wykreowanych, jakoś mnie nie kręcą.

Z artykułu na portalu „Dad hero” można się dowiedzieć, że obserwując aplikacje randkowe widać, że osoby z nich korzystające kierują się seksualnym rasizmem, który według lewicy i pseudo liberałów należy zwalczać.

Według strony leżącej do antyPiSowskiego portalu dla internetowych białych randkowiczów „kolor skóry ważniejszy niż osobowość. Badania dowiodły, że właśnie ten ostatni aspekt jest dla wielu użytkowników najważniejszy. Dla przeciętnego człowieka ważniejszy jest więc kolor skóry partnera, niż to czy dzieli z nim religię albo chociażby jest kompatybilny intelektualnie. Chociaż badania potwierdzają, że coraz więcej białych osób jest otwartych na związki z osobą innej rasy, nie widać tego jednak w statystykach. Jedynie 4 proc. białych w Stanach Zjednoczonych byłoby zainteresowanych małżeństwem z kimś o innym kolorze skóry. Aż 46 proc. białych Amerykanów nie jest zainteresowanych nawet pojedynczą randką”.

Rasistami za to nie są według portalu murzyni. Według opisywanych analiz murzyni w USA „nie widzą żadnych przeszkód w byciu częścią międzyrasowych związków. Rasizm obecny w online’owym randkowaniu jest widoczny na pierwszy rzut oka. Mężczyźni z Azji i czarnoskóre osoby muszą z natury mierzyć się z większym odrzuceniem, jeśli korzystają z Tindera czy Grindera. Według badań, osoby o innym kolorze skóry niż biały, nawet jeśli mają lepsze wykształcenie i zarabiają więcej od przeciętnej białej osoby, mają mniejsze szanse na znalezienie partnera online.

Zresztą badania tego typu nie zostały przeprowadzone wyłącznie w Stanach. Również w Europie można z łatwością zauważyć, że wewnątrzrasowe związki są o wiele bardziej popularne. W wypadku Europejczyków widać to zwłaszcza w wypadku białych mieszkańców, którzy nie są najczęściej zainteresowani osobami arabskiego pochodzenia”.

Co zabawne seksualnymi rasistami nie są tylko biali heteroseksualiści i białe heteroseksualistki, ale i biali geje i białe lesbijki (oraz wszelkie inne osoby występujące pod tęczową flagą). Według strony należącej do antyPiSowskiego portalu przyczyną seksualnego rasizmu są wzory kulturowe narzucane przez pop kulturę np. przez serial ''Przyjaciele'' gdzie nie ma murzynów (moim zdaniem w imię politycznej poprawności serial powinien być nadawany jako negatyw, wtedy wszyscy byliby czarni).

Dziś lewica i pseudo liberałowie pracownice usuwają z pop kultury książki i filmy uznane za politycznie niepoprawne (to samo przed II wojną światową robili w Niemczech naziści). To samo pewnie stanie się i w Polsce. Na razie lewicy i pseudo liberałom podpadł „Murzynek Bambo” czy „W pustyni i w puszczy” - co nie budzi kontrowersji, bo mało kto już czyta książki. Ciekawe jak będzie, gdy lewica i pseudo liberałowie zakażą z racji na seksualny rasizm piosenki „Lady Pank »Tańcz głupia, tańcz«.

Jan Bodakowski