J. Ardanowski: PiS musi się wycofać z ,,Piątki dla zwierząt’’

Były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski opublikował oświadczenie, w którym apeluje do Prawa i Sprawiedliwości o wycofanie się ze szkodliwych dla rolnictwa zapisów nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Polityk zapewnia, że chce pozostać w swojej partii, której poświęcił 20 lat życia, ale będzie mógł pozostać tylko wówczas, gdy partia z tych zapisów się wycofa.

Poseł Jan Krzysztof Ardanowski odniósł się w swoim oświadczeniu do wczorajszych słów wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego, który poinformował na konferencji prasowej, że były minister zapewnił o swojej lojalności wobec partii:

- „Otóż informuję, że moja chęć pozostania w PiS, partii, której poświęciłem prawie 20 lat życia, ciężko pracując na przekonanie polskiej wsi do programu tej partii, który to nota bene program współtworzyłem, jest chyba dla wszystkich zrozumiała. Jednak, by pozostanie było możliwe, musi nastąpić wycofanie się PiS ze szkodliwych zapisów ustawy” – podkreśla polityk.

Ardanowski przekonuje, że rolnikom z branży futerkowej trzeba zagwarantować odpowiednio długi czas na przekwalifikowanie się oraz wypłacić pełne odszkodowania. Ponadto trzeba wprowadzić zakaz samodzielnego wchodzenia na prywatne posesje osobom z organizacji ekologicznych oraz zrezygnować z ograniczeń dot. uboju rytualnego.

- „Zapowiedź jakichś odszkodowań za zakaz uboju halal i koszer jest zasłoną dymną i świadczy o braku wiedzy o długotrwałych skutkach zakazu eksportu” – pisze polityk.

Zaznacza, że przyjęcie przepisów, jakie obecnie przewiduje „Piątka dla zwierząt”, będzie wiązało się z załamaniem w polskiej hodowli bydła mięsnego i drobiu, a w konsekwencji też z konsekwencjami dla producentów zbóż i przetwórstwa mięsa.

- „Żadne rekompensaty, szczególnie w czasie upadku gospodarek spowodowanych pandemią COVID-19, nie są możliwe do wprowadzenia i uratowania rolnictwa. Wiem ile wysiłku kosztowało znalezienie środków finansowych na pomoc suszową, a straty spowodowane wejściem w życie ustawy o ochronie zwierząt będą wielokrotnie większe” – kończy swoje oświadczenie.

kak/pressmania.pl