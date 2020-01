Izraelski dziennik: Kapitulacja Izraela przed rewizjonizmem Putina

tomasz 17.1.20 9:36

Ryszard masz rację Izrael to państwo zdominowane przez rosyjską zarazę żydowską. Stąd taka nienawiść do Polski i przypisywanie holokaustu i rozpętanie piekła żydom. To trwa do dziś i żadne argumenty nie pomagają nawet ochrona przed hitlerowskimi niemcami i ich mordami . Mimo to dalej sączą nam agresję do ucha że jakoby myśmy mordowali żydów. Dlatego ta zaraza dopóki nie wyginie dotąd będziemy szykanowani to samo dotyczy zarazy rosyjskiej. Mam nadzieję że przeczytacie i dojdziecie do tych samych wniosków.