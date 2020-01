Iran ostrzega Polskę. ,,Nie schodźcie na dno czeluści!''

Po zabiciu przez Amerykanów generała Kasema Sulejmaniego Iran wystrzelił na dwie amerykańskie bazy w Iraku ponad 20 pocisków balistycznych, ale trafiły one albo w ziemię, albo w obiekty, w których nie było żołnierzy. Teheran uprzedził o ataku władze Iraku, a amerykańskie systemy ostrzegania wykryły nadlatujące pociski.

W przemówieniu wygłoszonym w Białym Domu prezydent Donald Trump był powściągliwy. - Nie zanotowaliśmy żadnych ofiar, wszyscy nasi żołnierze są bezpieczni, a szkody materialne okazały się minimalne. Amerykanie powinni być bardzo wdzięczni i zadowoleni. Iran najwyraźniej ustępuję, co jest dobrą wiadomością dla wszystkich stron i dla świata - mówił amerykański przywódca.

- Wszystkie nasze wojskowe działania były proporcjonalne do zabicia Kasema Sulejmaniego. One zostały zakończone. Jeśli Stany Zjednoczone więcej nie będą podejmować wojskowych działań wobec Iranu, to z naszej strony też ich nie będzie - zapewnił Madżid Tacht Rawanczi.