Internauci podsumowali absurdalne dywagacje Onetu na temat rozmowy Dudy z królem Jordanii

Niedawno na oficjalnych mediach społecznościowych Prezydenta RP pojawiło się zdjęcie relacjonujące rozmowę telefoniczną Andrzeja Dudy z królem Jordanii Abd Allahem ibn Husajnem. Wokół zdjęcia absurdalną aferę próbował rozkręcić serwis Onet, który zasugerował, że telefon jest niepodłączony i dziwił się temu, że Duda w trakcie rozmowy nosił maseczkę.

Powyższe sugestie dziennikarzy Onetu spotkały się z tak emocjonującą krytyką, że w pole postanowił wyruszyć sam naczelny Onetu Bartosz Węglarczyk.

W dalszej kolejności Węglarczyk postanowił dokonać podziału dziennikarzy na dwie kategorie.

Powyższe wpisy Węglarczyka spotkały się z lawiną krytycznych, ale i rzeczowych odpowiedzi.

Róznica przebiega na innych płaszczyznach. Między tymi, którzy wiedzą jak działa telefon stacjonarny - i tymi, którzy nie wiedzą. Między tymi, którzy uważają, że zdjęcie w tweecie, brudne buty czy kanapki i lajk to gównodziennikarstwo, a tymi, którzy uważają, że to temat życia

Bez sprawdzenia czegokolwiek to Kamil rozkręcił tę "aferę", ale szanuję, że mu wyjaśniliście, że był w błędzie. Chociaż wystarczyło przyjrzeć się zdjęciu. Nie ma co dzielić na dziennikarzy i "dziennikarzy", wystarczy na tych z dobrym wzrokiem i niedowidzących. https://t.co/CaQrt870Uz pic.twitter.com/Xf1Ht0xIOz

#fakenews Po pierwsze tego typu rozmowy przeprowadza się wspólnie ze współpracownikami przebywającymi w tym samym pomieszczeniu. Stąd maseczka. Co do drugiego „newsa” to może trudno to sobie wyobrazić ale ten telefon może być także podłączony do linii z boku aparatu😂😂😂 https://t.co/F9icsLMHD6